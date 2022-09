Think Green Roma Ecofestival

Al via la nona edizione di Think green Ecofestival che quest'anno aggiunge "Roma" al suo titolo".

Si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre all'Ex Cartiera Latina in via Appia Antica 42-50, con il supporto del CVS LAZIO, il Patrocinio del Municipio VIII , la collaborazione di Natura Sì, Agricoltura Capodarco, Music Delivery e tante altre realtà e associazioni.

Il programma completo di Think Green Ecofestival Roma

SABATO 24 PROGRAMMA COMPLETO

ORE 10.00- 10.20/ 11.30-11.50/ 12.30-12.50 : I RACCONTI DEL KAMISHIBAI, TEATRINO NARRANTE STORIE DI CARTA SULLA NATURA: LA MAGIA DELLA DANZA DELLE LUCCIOLE. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:GRATUITO

ETA’: 3-6 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 10.30- 11. 30: GIOCHI BOTANICI ALLA SCOPERTA DEI FIORI A cura di NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: PASSEGGIATA IN NATURA PER BAMBINI

ORE 11.00-12.30: COME UN ALBERO. A cura di ArtLudik

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-12 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 11.00-13.00: RICICLATTOLO: CREIAMO GIOCANDO. A cura di Operatrici Caleidos

ETA: 6-12 ANNI

PREZZO: GRATUITO

DOVE: AREA MARKET

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 11.00-12.00 LABORATORIO DI CREAZIONE DELLA CARTA PER ADULTI

Creeremo nuovi fogli di carta artigianale, dal riciclo di carta usata e da rifiuti organici vegetali

A cura di Nadia Puccetti del circolo mdf di Roma

PREZZO: 3 EURO

ETA’: ADULTI

DOVE: AREA ORTI

ATTIVITA’: LABORATORIO PER ADULTI

ORE 11.00 - 12.00 PRESENTAZIONE LIBRO. “L’ANELLO MANCANTE- LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE ALLA PROVA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” di Stefano Martello e Sergio Vazzoler

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: ANFITEATRO

ATTIVITA’: PRESENTAZIONE LIBRO

ORE 11.00 - 13.30 SLOWTOUR CINE-LETTERARIO DELL’APPIA ANTICA. A cura di Gabriella Massa-Ass.ne Roma Slow Tour

PREZZO:12 EURO

ETA’: ADULTI

DOVE: APPUNTAMENTO 10:30 INFOPOINT THINK GREEN

ATTIVITA’: PASSEGGIATA

ORE 11.30-12:15: PICCOLI APICOLTORI: IL MONDO DELLE API. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 12.00-13.00 E SE PARLASSIMO DI DECRESCITA? INCONTRO CON IL MOVIMENTO DELLA DECRESCITA FELICE DI ROMA E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EQUONOMIA NELLE SCUOLE.

Interviene Chiara D’Errico, Silvio Colapaoli, Federico Calo’ Carducci del circolo mdf di Roma

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: ANFITEATRO

ATTIVITA’: CONFERENZA

? !! TUTTI A PRANZO CON IL MENU' DI AGRICOLTURA CAPODARCO !!

ORE 14.00-15.00: “FILASTROCCHE A BOCCA PIENA”. Di e con Massimiliano Maiucchi

PREZZO: UP TO YOU

ETA’: 0-99 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA’: SPETTACOLO PER BAMBINI

ORE 15.00- 16.00 PRESENTAZIONE LIBRO: “LE CITTÀ SONO LA SOLUZIONE: UN VIAGGIO NELL’ITALIA DEI COMUNI INNOVATIVI”di Paolo Testa e Simone D'Antonio

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: ANFITEATRO

ATTIVITA’: PRESENTAZIONE LIBRO

ORE 15.00- 16.00 LABORATORIO DI FALEGNAMERIA. A cura di Vittorio Curtarello circolo MDF Roma

PREZZO: 3 EURO

ETA’: ADULTI

DOVE: ANFITEATRO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER ADULTI

ORE 15.00-16.00: GLI ANIMALI DEL PARCO. A cura di Fauna Urbis Soc.Coop

PREZZO: GRATUITO

ETA:6-12+ADULTI

DOVE: sala Dì Natura

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 15.00-16.00: AVVIAMENTO AL NORDIC WALKING E ALLA CAMMINATA SPORTIVA. A cura di RomaCammina ASD

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: APPUNTAMENTO INFOPOINT THINK GREEN

ATTIVITA’: PASSEGGIATA

ORE 16.00- 17.00 Presentazione del romanzo “ La donna che faceva crescere gli alberi” di e con Rossella Pompeo, presenta il Professor Marcello Carlino

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE. ANFITEATRO

ATTIVITA’: PRESENTAZIONE LIBRO

ORE 16.30-17.15: IL TESORO COLORATO DEL PARCO. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-6 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: PASSEGGIATA PER BAMBINI

ORE 16.30-17.30: BOLLE IN ALLEGRIA! A cura di Chiccha di sapone

PREZZO:8 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: LAB PARCO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 17.00-18.30: ACQUERELLO THINK GREEN. A cura di ArtLudik

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-12 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 17.00 - 18.00 PRESENTAZIONE ROMANZO “CRIMINE INFINIT8” di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, modera Alessandro Messina

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: ANFITEATRO

ATTIVITA’: PRESENTAZIONE LIBRI/ CULTURA

ORE 17.30-18.15: PICCOLI APICOLTORI: IL MONDO DELLE API A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-6 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

17.00-19.30 Di educazione, di amministrazione condivisa e di altre questioni importanti

Il valore del territorio nell’ambito delle politiche per le nuove generazioni – la Rete come opportunità per sperimentare percorsi educativi innovativi

Con gli interventi di: Maria Cristina Brugnano, Claudio Tosi, Cemea del Mezzogiorno, Francesca Vetrugno, Assessora alle Politiche Scolastiche e Educative, giovanili, edilizia scolastica e progetti speciali per la comunità educante del Municipio VIII, Maya Vetri, Assessora Politiche culturali, dell’intercultura, di genere, alla partecipazione, beni comuni e memoria, del Municipio VIII, Francesca Morpurgo, Presidente della Commissione Scuola Municipio II, Cristina Papa,Scuola Libera Tutti, Massimo Guidotti, Centro Interculturale Celio Azzurro, Valentina Avella, CSV LazioLa Rete contro la povertà di Roma Sud Ovest Modera: Eleonora Di Maggio, Sociologa, Responsabile attività del progetto Tutti a Scuola

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: SALA CONFERENZE

ATTIVITA’: INCONTRO

ORE 19.30 BANDA FANFAROMA A CURA DI ASS.NE CONTROCHIAVE

PREZZO: GRATUTO

ETA’: 0 – 99 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA’: SPETTACOLO



DOMENICA 25 PROGRAMMA COMPLETO

ORE 10.00- 10.20/ 11.30-11.50/ 12.30-12.50: I RACCONTI DEL KAMISHIBAI, TEATRINO NARRANTE STORIE DI CARTA SULLA NATURA: LA MAGIA DELLA DANZA DELLE LUCCIOLE. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:GRATUITO

ETA’: 3-6 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 10.30-11.00/ 11.15-11.45/12.00-12.30: UN MONDO DI COLORI. A cura di Scienza Divertente Roma APS

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-7 ANNI

DOVE: LAB PARCO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 10.30-11.15: GIOCHI BOTANICI ALLA SCOPERTA DEI FIORI. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: PASSEGGIATA IN NATURA PER BAMBINI

ORE 11.00 – 12.00 “STREGHE: DONNE DI GUARIGIONE “. A cura di Silvia Pietrovanni

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: ANFITEATRO

ATTIVITA’: PRESENTAZIONE LIBRI/ CULTURA

ORE 11.00-12.30: ACQUERELLO THINK GREEN. A cura di ArtLudik

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-12 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI OGNI ORA

11.00-12.00-15.00-16.00: GLI ANIMALI DEL PARCO. A cura di Fauna Urbis Soc.Coop

PREZZO: GRATUiTO

ETA:6-12+ADULTI

DOVE: sale Di Natura

ORE 11.00-12.00: BOLLE IN ALLEGRIA! A cura di Chiccha di sapone

PREZZO:8 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA MARKET

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 11.00-12.15: IL MIO PICCOLO ERBARIO. A cura di Associazione si pArte! APS

PREZZO: 6 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA ORTI

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 11.30-12.15: PICCOLI APICOLTORI: IL MONDO DELLE API. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO: 5 EURO

ETA’: 3-6 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 11.30 ROMA’ NBIKE Incontro BICI E DINTORNI, ROMA IN BICICLETTA

PREZZO: GRATUITO

ETA’: ADULTI

DOVE: SALA CONFERENZE

ATTIVITA’: INCONTRO

!! TUTTI A PRANZO CON IL MENU' DI AGRICOLTURA CAPODARCO !!

ORE 13.00- 14.00 Chien Barbu Mal Rasè Presenta: Circo Palacinca

PREZZO: UP TO YOU

ETA' : 0-99 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA': SPETTACOLO

ORE 14.00-15.00: LA DANZA DELLE MIGRAZIONI. A cura di Hopi Edizioni

PREZZO: 5 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA ORTI

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

OGNI ORA DALLE 14.00 ALLE 17.00: BUG HOTEL, UN RIFUGIO PER GLI INSETTI UTILI. A cura di Biotrekking

PREZZO: 5 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: LAB PARCO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 15.00: SPETTACOLO TEATRALE “ ALTRI MONDI BIKE TOUR” di e con Valerio Gatto Bonanni

ORE 16.00-17.00: IL MIO PICCOLO ERBARIO. A cura di Associazione si pArte! APS

PREZZO: 6 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA ORTI

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 16.00-17.30: COME UN ALBERO. A cura di ArtLudik

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-12 ANNI

DOVE: PIAZZALE PRINCIPALE

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 16.30-17.15: IL TESORO COLORATO DEL PARCO A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: GAZEBO AREA

ATTIVITA’: PASSEGGIATA PER BAMBINI

ORE 16.30-17.30: BOLLE IN ALLEGRIA! A cura di Chiccha di sapone

PREZZO:8 EURO

ETA’: 6-12 ANNI

DOVE: AREA MARKET

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

ORE 17.30-18.15: PICCOLI APICOLTORI: IL MONDO DELLE API. A cura di: NEREIDE A.P.S.

PREZZO:5 EURO

ETA’: 3-6 ANNI

DOVE: AREA GAZEBO

ATTIVITA’: LABORATORIO PER BAMBINI

?ORE 18.00 GRAN CHIUSURA CON IL PIRATA CAPITAN CALAMAIO ( O-99 ANNI)

E POI… GREEN PARTY

Per tutta la manifestazione: Eco.logic Market artigianale, Stand Terra Nuova, Stand Libreria Eco di fata, Food point a cura di Agricoltura Capodarco Box Merenda gratuita per chi arriva in bicicletta (a cura di Natura Sì)