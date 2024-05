The Women’s Choir Rósir in concerto a Roma

L’Associazione Internazionale Amici della Musica Sacra è lieta di presentare The Women’s Choir Rósir. Il rinomato coro islandese torna a esibirsi in Italia per la seconda volta e terrà un concerto domenica 12 maggio 2024, alle ore 19:00, presso la splendida Basilica di Sant’Eustachio, sotto la direzione del M° Sesselja Kristjánsdóttir. Al pianoforte, Vignir Stefánsson.

Il programma prevede l’esecuzione di brani sacri di autori islandesi. Ingresso al concerto è libero e gratuito.



