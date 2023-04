The Wasp, Margot Theatre Company

THE WASP: la nuova regia di Valentina Cognatti al Teatrosophia di Roma



THE WASP di Morgan Lloyd Malcom: questo è il prossimo spettacolo che Margot Theatre Company porterà in scena il 28, 29 e 30 Aprile al Teatrosophia di Roma, con la regia di Valentina Cognatti e la partecipazione di Silvia D'Anastasio e Perla Ambrosini.



THE WASP è un thriller psicologico con un andamento inquietante e affascinante, una trama ricca di colpi di scena e un testo intimo, ma crudo e diretto. Due donne, Erin e Kate, si incontrano dopo molti anni ed il loro dialogo, caratterizzato da un linguaggio diretto e tagliente, darà vita ad una serie di svolte che invischieranno le protagoniste in una spirale sempre più serrata di eventi.

Il testo scritto da Morgan Lloyd Malcolm è un chiaro promemoria della persistenza del passato nel presente, del continuo riproporsi di ombre e menzogne, del delicato gioco di potere che ha luogo nel rapporto tra esseri umani. La regia di Valentina Cognatti propone l’opera nella sua dissacrante semplicità, in una scenografia simbolica e scarna; l’attenzione della messa in scena sarà rivolta all’orchestrazione di una tensione mai banale, data dal muoversi dei personaggi nel loro spazio fisico e mentale, teatro di quotidiana violenza e fonte di domande irrisolte sull’animo umano.

"There is an impact to everything a person does"

Uno spettacolo che parla di umanità, che parla dell'Altro. Il volto dell'altro che per primo incontriamo. Cosa ci suscita? Amore o odio? Cosa c'è dietro la violenza? Esiste un'alternativa? Tutto quello che una persona fa lascia un segno. Anche nel tempo, questo segno non si cancella. Punge forte e rimane dentro. Eppure, un’alternativa esiste sempre.



TEATROSOPHIA, via della Vetrina 7, Roma

28, 29 Aprile, ore 21.00

30 Aprile, ore 17.00



BIGLIETTI

Intero 14,00€ biglietto + 4,00€ tessera associativa

Ridotto studenti 11,00€ biglietto + 4,00€ tessera associativa



Informazioni e prenotazioni

info@margot-theatre.it

3466226892



NB: Lo spettacolo è consigliabile a un pubblico adulto.



THE WASP

di Morgan Lloyd Malcom

Traduzione di Enrico Luttmann



Regia Valentina Cognatti

Produzione Margot Theatre Company

Con Silvia D'Anastasio, Perla Ambrosini

Aiuto regia Martina Grandin

Direzione organizzativa Alice Staccioli



Scenografia Michelangelo Raponi