Domenica 23 aprile alle ore 18:00 sul palco del Teatro Studio 8 di Nettuno (Roma) arriva l’intenso spettacolo di Teatro Danza “The time is out of joint” (il tempo è scaduto) con le coreografie originali di Giuliana Maglia che ne cura anche la regia, con i danzatori Madalina Banescu, Matteo Bonsignore, Laura Di Biagio, Giuliana Maglia, Arianna Pigozzi.

Dopo un breve intervallo sarà presentato il remake della coreografia " ECHOES / I ricordi e la memoria" dal repertorio della compagnia Echoes con i danzatori Matteo Bonsignore, Laura Di Biagio, Virginia Loreti, Giuliana Maglia e Arianna Pigozzi.





“The time is out of joint” (il tempo è scaduto): Scorre inesorabile questo tempo, e ci ritroviamo dall’averne tanto da non sapere come riempirlo – afferma la coreografa Giuliana Maglia - al non averne abbastanza ed arrivare con l’acqua alla gola, schiacciati dal pensiero di avere una “data di scadenza” come esseri umani, che non coincide con la nostra morte ma con la fine delle possibilità che il nostro tempo (inteso come momento storico) ci mette a disposizione una volta superata. Questa data di scadenza non è per tutti uguale, non corrisponde ad un’età precisa: può arrivare a 20 anni come a 40, come a 100, a seconda dell’evento, dell’aspirazione, del compito, del sogno, del contesto con cui ci confrontiamo.

E così ci ritroviamo a vivere in un tempo “fuori dai cardini”, pensando di doverci affannare per fare più cose possibili proiettandoci sempre al futuro, mettendo il futuro come baricentro. In questo modo ci sentiamo sempre scaduti, perché non siamo sincronizzati con il momento presente.

Spesso ci confrontiamo con gli altri sentendoci sempre indietro, pensando di non avere più abbastanza tempo: viviamo così come degli zavorrati che non riescono più a muovere un passo o come dei runners sempre all’inseguimento di qualcosa che non arriva mai.

Avremo mai la lucidità di “distruggere l’orologio”, vivere il tempo come un nostro amico e non come un nemico e centrarci sul “qui e ora”, vivendo ogni momento come se fosse l’ultimo apprezzando il valore di ogni singolo giorno? Solo in questo modo il tempo non sarà mai scaduto perché ogni singolo istante sarà vissuto in pienezza, saremo finalmente sincronizzati con il momento presente.



“Echoes / I ricordi e la memoria”: Più si va avanti nel percorso della vita e più la nostra mente si affolla di immagini, odori, sensazioni, esperienze positive e negative. Un caos di ricordi da cui dobbiamo rimuovere le ragnatele, eliminare la polvere per riportarli alla luce e comprendere meglio chi siamo diventati e perché. Un abisso, quello dei ricordi, in cui spesso si rimane intrappolati, a volte piacevolmente sospesi. Ricordi che non riusciamo a chiamare per nome, momenti che non vorremmo ricordare o che cerchiamo di modificare nella nostra mente. La pièce è un viaggio senza dimensione temporale all’interno di una mente affollata di ricordi più o meno sbiaditi che man mano prendono forma, un’alternanza di momenti gradevoli e sgradevoli così come lo è l’esistenza stessa di una persona.





TEATRO STUDIO 8

Via Nettuno Velletri, 8 – 00048 Nettuno RM



Domenica 23 aprile 2023 ore 18:00



Info e prenotazioni: 351 859 9212 | info@teatrostudio8.it | teatrostudiotto@gmail.com



Prezzo biglietti: € 12,00



Pagina Facebook Compagnia Echoes: https://www.facebook.com/CompagniaECHOES



Ufficio Stampa Compagnia: mail isagia@alice.it