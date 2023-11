Al The Spot arriva l'Aperitivo di Responsabilità Urbana

Prezzo non disponibile

Dal 30/11/2023

Il 30 Novembre a partire dalle 19:00, al The Spot Improv Digital Bistrot ci sarà il primo Aperitivo di Responsabilità Urbana della Capitale per sostenere un progetto di riqualificazione insieme a Ridaje.

In cosa consiste:

Per ogni consumazione che verrà effettuata, il The Spot donerà 1€ di contributo ad un progetto di riqualificazione della Zona di Valle Aurelia.

Partecipando all'aperitivo, contribuirai direttamente al miglioramento e alla bellezza del nostro quartiere e al reintegro nel mondo del lavoro di persone senza fissa dimora.

Un'esperienza che coniuga gusto, convivialità e sostenibilità! Un momento speciale per unire l'utile al dilettevole, il piacere al sostenibile e il divertimento alla responsabilità urbana.

Cosa rende unico questo aperitivo?

Sostenibilità ambientale e sociale al primo posto, grazie alla partnership con Ridaje Srl, che lavora sul tema della riqualificazione urbana utilizzando personale che proviene dalla strada, persone senza fissa dimora che vengono aiutate con il lavoro al reintegro in società.

Come partecipare:

Prenota il tuo tavolo, conferma la tua presenza, passa a berti uno spritz

Dal 30 Novembre in poi, il giovedì del The Spot sarà: Aperitivo di Responsabilità Urbana

Email: info@thespot-roma.it

Tel/Whatsapp: 3423476734