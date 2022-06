The Scoop Jazz Band al Village Celimontana

La Scoop Jazz Band è composta da un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi del repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico.

Nasce nel 2010 per iniziativa di Dino Pesole editorialista del Sole24ore, Antonio Troise editorialista di QN e nel mondo della comunicazione, Romano Petruzzi consulente del lavoro, e Stefano Sofi già giornalista del Messaggero.

I numerosi concerti che hanno visto protagonista in questi anni la Scoop Jazz Band in storici locali, presso le sedi di rappresentanza della Commissione europea e del Parlamento europeo, e in occasione di importanti eventi istituzionali, convegni italiani e internazionali, sono stati seguiti con crescente attenzione e partecipazione da parte del pubblico.

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Dino Pesole - chitarra

Antonio Troise - tastiera

Stefano Sofi - percussioni

Romano Petruzzi - sax contralto

Guido Cascone - batteria

Stefano Abitante - voce e tromba

Sebastiano Forti - sax tenore

Massimo Leoni - voce

Donatella Cambuli - voce

Antonello Mango - basso

Michelangelo Marinelli - sax baritono.