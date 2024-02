The Saint Valentine Blues Concert

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, per la settimana blues in collaborazione con il Big Mama, presenta, mercoledì 14 febbraio, Sara Berni Blues Band, concerto blues per la Festa di San Valentino. Il grande ritorno al Blues di Sara Berni.

Da "Let the good times roll" a Ray Charles, da "Feeling Alright" a Etta James con lei sul palco quattro musicisti grandiosi come Muzio Marcellini alle tastiere, Egidio Marchitelli alle chitarre, Mimmo Catanzariti al basso, Gianni Polimeni alla batteria, rivisitano un repertorio di grandi classici e chicche d'eccezione.

Non riuscirete a stare fermi sulla sedia trascinati dai frenetici ritmi della Musica Nera... e poi giù nelle profondità dell'emozione tra suoni arcaici e moderni su ballad come "Ain't no sunshine" di Bill Whiters, un brano che eseguito da Sara ha sempre fatto crollare le pareti dei locali.

Una voce straordinaria, che probabilmente avete ascoltato su Radio2 Rai con Max Giusti, corista e spalla per i più grandi artisti italiani, spalla per Sting nel 2000, esponente bianca d'eccezione nelle più grandi rassegne e festival Blues, Gospel e Soul, turnista per RDS, Radio Capital, Rai e Mediaset, autrice premiata dal Billboard Song Contest americano... Sin dalla sua nascita nel 2014, Sara Berni Blues Band è considerata dal Big Mama di Roma, l'House of Blues italiana, la migliore band rappresentativa del genere per il nostro paese ed è programmata ogni mese.

La Sara Berni Blues Band è stata inoltre scelta nel 2019 come migliore band italiana dall' OnStage!Festival, il Festival dell'Arte Americana in Italia, per rappresentare il Blues e le sue evoluzioni e contaminazioni nel nostro paese, proprio per la sua originalità e unicità negli arrangiamenti. Tra le collaborazioni vanta Dean Bowman, solista degli Screaming Headless Torsos.