"The roots is in town!", Moa Anbessa in session al Csoa Forte Prenestino

Dopo quasi sette anni di assenza torna ad infiammare l'Urbe con i suoi messaggi e la sua musica Moa Anbessa, l'iconico collettivo musicale veneziano che comprende produttori, musicisti, djs, cantanti e promoters.



"Moa Anbessa Italy" è il nome della indie record label totalmente autoprodotta ed autogestita dalla crew a partire dal 2005, fortemente caratterizzata da un sound Roots e Dub Reggae e da un messag-gio cosciente. Tutte le musiche prodotte da "Moa Anbessa Italy" sono composte, registrate, arran-giate e mixate presso il Moa Anbessa Studio a Venezia.



Buriman, Imo e Prince David daranno vita, grazie al loro approccio unico ed immediata-mente riconoscibile, ad una Sound System Session in grado di far vibrare all'unisono anima, sterno, cuore e cervello.



Mario Dread, dj ed agitatore culturale proveniente dalla crew Cool Runnings, si avvicenderà ai controlli impreziosendo con i suoi dischi ed i suoi speech “The Roots is in town”, Benefit night a sostegno del laboratorio di lotte alla gentrificazione della storica occupazione di Cento-celle, il Csoa Forte Prenestino.



Orange Beat Sound System, sistema sonoro autocostruito, sarà il poderoso supporto attra-verso il quale, per tutta la notte, verranno amplificate le istanze delle realtà partecipanti: MOA AN-BESSA con BURIMAN, IMO e PRINCE DAVID, MARIO DREAD della crew Cool Runnings & ORANGE BEAT CREW!



Dalle 21:30 SOUND ON, come early and stay late, it's a cultural REGGAE MUSIC NIGHT!



At the Controlz:

- MOA ANBESSA full crew con BURI, IMO e PRINCE DAVID

- MARIO DREAD del sound COOL RUNNINGS SOUND

- ORANGE BEAT SOUND SYSTEM & CREW



ORANGE BEAT SOUND SYSTEM è il muro di casse arancioni da oltre dieci anni legato indissolubilmente al Reggae di qualità in quel dell'Urbe. Immortalato da Zerocalcare in un iconico poster del “San Lorenzo Carnival” (kermesse che hanno amplificato in diverse edizioni) e resident System del “Sound Rebel”, mecca delle underground dancehall night capitoline. Nel corso degli anni ha dato vita a serate memorabili quali l'after party del concerto di Super Cat, la performance di O.B.F., diverse session di Vibronics, DJ Vadim, Marina P, Zion Train e di tantissimi altri top artist del panorama Dub-Reggae mondiale. Il collettivo che lo anima è legato a doppio filo alle esperienze dei Centri Sociali e dalle istanze culturali ed etiche di questi muove le sue fascinazioni musicali, proposte da Mauro Aniene, Miss Smart e NeroDread.





“Lead the leaders” è il nome del progetto cui ha preso parte con Cool Runnings, Dj Craim, Kaos One e Colle Der Fomento: un mixtape evolutosi in un live d'impatto che ha attraversato l'Italia in lungo ed in largo. Agitatore culturale, ideatore del “Boschetto Reggae”, imprescindibile appuntamento per gli amanti del genere durante la Festa del Non-Lavoro del CSOA Forte Prenestino e resident member del “Sound Rebel”, punta di diamante dell'underground in levare nell'Urbe, è un amante delle sonorità vintage giamaicane con un occhio sempre proteso verso le loro influenze nelle produzioni contemporanee. Commistione unica di fascinazioni che propone sapientemente e rigorosamente da vinile nei suoi Dj Set.