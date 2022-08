The Red Wagons al Village Celimontana

L'ultimo appuntamento al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Dolly & Pupi Rock'n'Roll utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita. Il LIVE è con i Red Wagons!

La band The Red Wagons, nata nel 1998, attinge dai suoni e dai ritmi del R&B nero degli anni ’40 e ’50 in una miscela esplosiva di boogie woogie, jump blues, rock’n’roll e swing. Brani di autori quali Louis Jordan, T-Bone Walker, Percy Mayfield, Charles Brown, Rosco Gordon, Johnny “Guitar” Watson, Red Prysock, Eddie “Cleanhead” Vinson, Ray Charles, Louis Prima e Buddy Johnson vengono riproposti con arrangiamenti tematici, affiancati da composizioni originali.

INGRESSO LIBERO

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo DANCE DOLLY & PUPI ROCK'N'ROLL

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Marco Meucci - Voce e piano

Alessandro Angelucci - Chitarra

Al Compassi - Contrabbasso

Carlo Del Carlo - Batteria

Ferdinando Coppola - Sax