Mercoledi 12 ottobre alle ore 21.00 inaugura a Roma ‘The power of l’ Ov’ il temporary store di Uovo alla Pop visitabile fino al 24.10.22 in via Goffredo Mameli 53/54.

Grazie a ‘In_galleria’ Uovo alla Pop ha la possibilità di riempire alcune stanze dello spazio industriale con una Temporary Gallery con pezzi d’arte di quegli artisti che negli anni sono stati il fiore all’occhiello dello spazio livornese. Clet, Gio Pistone, Vantees, Merioone, Mister Thoms, Ladiesis, Sick Boy, Bibbito e tanti altri.Tutti street artists ognuno con il proprio stile, la propria tecnica e visione sul mondo che negli anni hanno collaborato con la galleria per mostre e progetti urbani legati al sociale o alla valarizzazione del territorio.

Le curatrici di Uovo alla Pop, Valeria Aretusi, Viola Barbara, Giulia Bernini, Libera Capezzone sono contente di approdare a Roma con una nuova sede temporanea che mira a restare, precisamente nel quartiere Trastevere ospiti dello spazio di design In_Galleria aperto dalle creative Elisa e Giulia. Uovo alla pop é una galleria di street art con sede a Livorno che da anni é protagonista di progetti urbani nel territorio che si estendono per tutta Italia, con ospiti del calibro di Clet, Philippe Daverio e Francesco Bonami che hanno partecipato ad eventi e festival di arte urbana organizzati dalla galleria.



Il 22 Ottobre il tuorlo d’ arte viene raccolto nell’ evento “ Esco” di In_ Galleria

in VIA GOFFREDO MAMELI 53/54 TRASTEVERE :

*Dj set Ale Ross* *Esco- Bar*

NEW EYEWEAR EXPOSITION VINTAGE CALLARI

SNEAKERS CORNER BY SNKRSZOO ARTI VISIVE STREET ART EXIBITION BY UOVO ALLA POP



La mostra The Power Of L’ Ov sarà aperta dal 12 ottobre al 24 info uovoallapop@gmail.com

E tutte le Opere sono in vendita

info Viola +39 338 1499181 - Valeria 3336538840



“L’idea di esportare il brand Uovo alla Pop a Roma l’abbiamo in serbo da molti anni visto che la Capitale è un luogo a cui siamo molto legate. Crediamo che la collaborazione con ‘In galleria’ sia un’opportunità unica.

Loro porteranno musica incontri e drink chic, noi ‘le proteine’. E quindi tutto sarà customizzato a tema uovo: collane, t-shirt, spille e opere che raccontano l’uovo in tutte le sue sfumature, ispirate ai grandi della storia ( Dalí, Casorati, Piero della Francesca…) e inoltre, i cartelli di Clet, i pesci di Merioone, le foto di Vantees, le creazioni di Gio Pistone una sfaccettata retrospettiva sulla street art contemporanea.”



Oltre all’inaugurazione, ‘The Power of love’ sarà visitabile tutti i giorni dal 13 al 24 ottobre 2022 dalle 17.00 alle 20.00