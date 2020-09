The Pottery Show, 20 artisti ceramisti in mostra sul tema "Giardino"

In mostra opere di 20 artisti ceramisti sul tema “Giardino”. Vediamo ceramiche contemporanee e uniche interamente fatte a mano per completare l’arredamento d’interni e esterni, come piatti, tazze, vasi, cesti, brocche e scultura da giardino. Ideatrici ed organizzatrici dell’evento: Karin Lindström e Lethicia Meeuwes



I ceramisti, tutti presenti all’evento pronti ad accogliervi e di guidarvi, sono di vari nazionalità di origine ma tutti attivi nella regione Lazio, maggior parte zona Castelli Romani.



La location e’ lo splendido Vecchio Podere, a Grottaferrata, e la mostra si svolge sia all'esterno nel delizioso parco che all’interno del casale con totale circa 500 metri quadri di superficie espositiva. Tutto questo spazio permette tranquillamente il distanziamento sociale.

La mascherina e’ obbligatoria all’interno della location. Durante i tre giorni di mostra ci saranno piccoli laboratori/dimostrazioni nel giardino e alcuni appuntamenti come la presentazione del libro “Cento Teiere” di Karin Lindström, performance di danza contemporanea e un appuntamento con maestro ceramista e storico Pino Pulitani sulle storia della ceramica dei castelli romani e sulle argille scavate nel territorio. Per il programma completo vi invitiamo a consultare il sito Fb di The Pottery Show.



L'ingresso è gratuito. L'evento si svolgerà 25,26 e 27 settembre orario continuato 10.00-20.00.

Gallery