The Pischellis in concerto al Wishlist Club

1984 - 2024. Radio Rock 106.6 compie quarant'anni e li festeggia a partire dalla musica dal vivo, celebrata con una speciale rassegna al Wishlist Club. In calendario una nuova data, quella del prossimo 5 aprile, con i The Pischellis sul palco del noto locale del quartiere di San Lorenzo.



La band si contraddistingue per una verve esilarante, che l'ha portata coniugare la passione per la musica e la cultura brit pop con quella legata alla romanità. Ciò si è manifestato a partire dal proprio nome - chiaro richiamo ai The Fratellis - per arrivare alle stesse composizioni. "Disco 2000" dei Pulp diventa così nella loro estetica "Aspettando Deborah"; "Rock The Kasbah" dei Clash "Sto su 'A Cassia"; "Live Forever" degli Oasis "Passo Corese".



In apertura i Suvari.