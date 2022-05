The Passengers arriva al Cinema dei Piccoli di Roma

Dopo le tappe di Ravenna, Faenza, Bagnacavallo, Forlì, Padova, Vicenza e ancora Orvieto, Gaeta (con un duplice incontro, uno dei due dedicato alle scuole a cui hanno partecipato oltre 300 studenti), Latina e successivamente Palermo, Torino e Milano, il film The Passengers verrà proiettato mercoledì 11 maggio al Cinema dei Piccoli (ore 21).

Anche a questo evento parteciperanno gli autori Tommaso Valente e Christian Poli e i protagonisti Dora Casalino, Marino Mazzoni e Simone Mari e Giuseppe Dardes, Coordinatore della Community Housing First Italia e referente di Fio.PSD - Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora.



Ma cos’è Housing First? “Housing First – Prima la casa” è un progetto di contrasto alla marginalità sociale gestito dal Consorzio di Cooperative Sociali Solco di Ravenna e finanziato, nei rispettivi territori, dal Comune di Ravenna, dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina. L’approccio di “Housing first” nasce negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Il suo artefice, Sam Tsemberis, riteneva il diritto alla casa un diritto umano primario e che, una volta reso realmente esigibile, poteva rappresentare una solida base su cui realizzare percorsi di inclusione più vicini ai bisogni delle persone e di forte impatto sulla ricomposizione di biografie rese fragili dalle avversità esistenziali. Le moltissime esperienze realizzate un po’ ovunque hanno mostrato risultati decisamente positivi in termini di raggiungimento dell’autonomia, efficacia del trattamento psicosociale, riduzione delle dipendenze e reinserimento sociale e lavorativo.