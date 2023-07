The Original Box Brothers al Parco del Celio

Inizio concerti ore 21,30 A PAGAMENTO: Ingresso € 15 inclusa consumazione. Ingresso gratuito dalle ore 12,00 e per la fascia aperitivo dalle 18,00 alle 20,00

Prezzo Inizio concerti ore 21,30 A PAGAMENTO: Ingresso € 15 inclusa consumazione. Ingresso gratuito dalle ore 12,00 e per la fascia aperitivo dalle 18,00 alle 20,00

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, venerdì 7 luglio, The Original Box Brothers.

L’idea originaria di formare questo gruppo nasce da Fabrizio Sferra con l’intento di coinvolgere Enzo Pietropaoli in un nuovo progetto originale dopo avere condiviso, sin dai primi anni ‘80, importanti esperienze musicali, tra le quali lo Space Jazz Trio con Enrico Pieranunzi e Doctor 3 con Danilo Rea.La scelta è caduta su Edoardo Ferri, giovane talento della chitarra con una apertura mentale e una sintonia immediatamente condivise nonostante il grande divario generazionale.

Il nome del gruppo prende vita dal primo luogo di incontro, un box auto in un quartiere di Roma, che in seguito è diventato un appuntamento periodico, uno spazio dove costruire il “Suono” con lo spirito da “Garage Band”, una modalità insolita nella pratica jazzistica. Il linguaggio del gruppo ha una forte matrice jazz, ma anche una grande flessibilità e una apertura alla contemporaneità; dall’Indie Rock al Country Progressivo, dove i classici Jazz Standards convivono con Neil Young, Radiohead, Elvis Presley e composizioni originali. Un repertorio reso omogeneo dal comune amore per la melodia e da una forte vocazione all’ascolto reciproco.