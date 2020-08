The ONE U2 Tribute in concerto al Confusione Fest: opening Molly’s Chamber

Ogni evento a tema “U2” attualmente conosciuto è stato portato dal vivo negli anni dai “The ONE” e ideato da “Jim Angel” e X-Man.agement: dagli eventi IRISH, ai RADUNI, fino a U2MANIA. Oltre 80 brani in repertorio suonati e cantati con la potenza e il carisma che li contraddistingue, e riprodotti in modo maniacale per riportare “live” le atmosfere dei dischi. Anche se orientati verso i brani anni ‘80, che contraddistinguono la gloria degli U2, i The ONE propongono un viaggio musicale che va da “Boy” 1980 a “Songs Of Experience” 2017.



JIM ANGEL alla “voce” (il pilota e leader di questa macchina da palco): è coinvolgente e sfrontato con un costante contatto con il pubblico che diventa parte dello show; la sua enfatica interpretazione, l’incredibile resistenza vocale, e le sue scatenate e disinibite performance, sono l’essenza e il cuore di live passionali sempre sull'onda del rock! BULLET SENA alla “batteria” (il motore da mille cavalli che scandisce il tempo da cavalcare): con una sezione ritmica “martellante e ruggente” capace di scivolare da un suono aggressivo e prepotente, a un accompagnamento soft e tribale per delle sensazioni da viaggio! SIXTH ANDREW al "basso" (il carburante e il collante dalla miscela raffinata): un impatto avvolgente e solido come un muro di suono, che vi terrà con l'adrenalina a mille! Accompagnato a tratti dai suoi taglienti e precisi controcanti, che si fondono abili con la melodia. Mr. ESCION alla “chitarra” (il telaio e la carrozzeria sfavillante con tutti gli optional di lusso, e ruote stabili in grado di reggere l’intero concerto): un sound e una tecnica "degna di The Edge" condita dai suoi cori, per un’atmosfera unica che saprà trasportarvi nei luoghi “senza nome” dove gli U2 hanno consolidato la loro storia! THE ONE: una macchina in grado di tenere potenza e magia per più di “3 ore e mezzo” di puro live!Vi aspettiamo per celebrare gli U2 insieme a noi con i grandi classici, delle rare perle, e gli inediti in una magica scaletta! A un live dei THE ONE si canta, si balla e si viaggia con le emozioni... e chi li ha sentiti una volta TORNA SEMPRE!



Line-up

Jim Angel: Voice, Guitar Harmonica

Mr. Escion: Guitar, Backing Vocals

Bullet Sena: Drums

Sixth Andrew: Bass, Backing Vocals



Opening Act Molly’s Chamber (Kings Of Leon Tribute)

Nascono a metà del 2018 dalla passione comune per la pluripremiata band: “KINGS OF LEON” con le loro sonorità Southern. Si esibiscono spaziando dalle sonorità più crude e distorte dei primi album, fino agli arrangiamenti più ricercati di: Mechanical Bull e Walls, ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico, per uno show energico e coinvolgente, con momenti d'atmosfera... curando scrupolosamente le sonorità dei Live e dei ldischi della band della famiglia Followill.



Line-up

Giordano: Voice, Guitar

Fabrizio: Guitar

Andrea: Bass

Marco: Drums





Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria max 200 posti)

INGRESSO GRATUITO



