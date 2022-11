The Niro festeggia i 15 anni di carriera

The Niro, all’anagrafe Davide Combusti, l’11 novembre all’Asino che Vola di Roma festeggerà i 15 anni di attività discografica.



Il 26 settembre del 2007 The Niro firma il suo primo contratto discografico con la Universal International, giorno in cui divide il palco con Amy Winehouse a Milano. È l’inizio di un bellissimo viaggio che lo porta sui palchi di tutta Italia, anche su quello dell’Ariston nel Sanremo del 2014.



Il cantautore romano - 5 album all’attivo tra cui l’ultimo realizzato con Gary Lucas in omaggio a Jeff Buckley nel 2019 e una serie interminabile di concerti e progetti legati al cinema - è attualmente in tour, ma al contempo desidera questa serata in cui riunire la band che lo ha accompagnato in tutti questi anni e ricordare le figure fondamentali della sua vita artistica, tra le quali in modo particolare Gianluca Vaccaro e Pierre Ruiz.



Sul palco ci saranno, oltre a The Niro, Puccio Panettieri alla batteria, Roberto Procaccini alle tastiere, Maurizio Mariani al basso, più altre sorprese.