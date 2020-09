"The Museum" di Bashar Markus e Khashabi Theatre al Teatro Argentina

Mercoledì 23 e giovedì 24 al Teatro Argentina con Romaeuropa si alza il sipario su The Museum di Bashar Markus e la sua compagnia Khashabi Theatre (in scena anche al Mattatoio con Hash il 25 settembre).

Con The Museum il regista palestinese Bashar Murkus, fondatore del Khashabi Theatre, costruisce un affondo sulla dimensione più intima e umana della violenza. Un uomo ha commesso un attentato in un museo di arte contemporanea, uccidendo 49 bambini e un insegnante. Il suo piano suicida non è però andato a buon fine. Condannato a morte ha atteso per 7 anni il giorno della sua esecuzione. Oggi, poco prima del suo ultimo giorno di vita, invita il detective della polizia che ha seguito il suo caso a condividere il suo ultimo pranzo. Nello spazio in cui sarà somministrata l’iniezione letale i due uomini s’incontrano e fanno scontrare i loro opposti modi di vedere la vita. E il loro incontro scivola in un gioco rischioso e manipolativo che li coinvolge fino all’ultima ora di un’ultima notte in cui entrambi cercano il significato della morte che desiderano.

Ricerca: Majd Kayyal

Drammaturgia: Khulood Basel

Scenografia: Majdala Khoury

Produzione musicale: Nihad Awidat

Disegno luci edirettore tecnico: Muaz Aljubeh

Traduzione: Lore Baeten

Assistente alla regia: Samera Kadry

PR: Mustafa A. Qablawi

Prodotto da: Khashabi Theatre

Produttore: Khulood Basel

Tournée internazionale: as is presenting arts

Co-prodotto con: Schlachthaus Theatre – Bern, Switzerland; Moussem Nomadic Arts Centre – Brussels, Belgium Arts Centre Vooruit – Gent, Belgium. Con il supporto della Fondazione The Robert Weil Family