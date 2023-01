The Love Market

Dopo la pausa di gennaio, torna a febbraio il Green Market Festival con una edizione piena di iniziative interessanti. Il 4-5 febbraio, dalle 10 alle 20, la Città dell'Altra Economia ospita il consueto appuntamento mensile dedicato alla salute, all'ambiente e alla cultura, um evento in cui l'elemento principale, il market, è eco-sostenibile e circondato da tante attività per tutti i gusti dedicate a grandi e piccini.

Lo spazio della mostra mercato di artigianato artistico, tra le più belle della capitale, si estende sia nell'ampio piaxxale che nella sala interna, ed ospita una settantina di artigiani che espongono e vendono le proprie creazioni spaziando fra tantissime tipoligie di prodotti: ceramiche artistiche, cucito creativo, candele in cera di soia, mosaici di vetro, lampade create con elementi di ricicclo e con fiori e foglie, borse ed altri accessori tessili, abiti sartoriali, cappelli, amigurumi, giocattoli realizzati a mano, terrari, sculture in ferro, oggetti di design in legno riciclato, scrap-booking, illustrazioni realizzate da artisti romani e gioielli e monili di ogni tipo e forgia, da quelli realizzati in metallo con la tecnica della "cera persa", a quelli leggerissimi in tessuto o in bioresina. Oltre agli stand di artigianato, al Green Market Festival si trovano stand di piccola editoria, di piante particolari, di prodotti naturali e genuini come le nocciole della Tuscia e le preparazioni a base di bergamotto della Calabria. Il posto giusto insomma per trovare spunti per oggetti da regalarsi o da regalare a chi si vuole bene, magari in occasione di San Valentino.



L'ampia sala Asia, oltre ad ospitare parte del market, ospita anche alcuni operatori olistici pronti ad effettuare diversi trattamenti a richiesta, dallo shiatsu al kobido, oltre ad offrire consulenze nel loro settore. Sempre all'interno della sala, si potrà partecipare a numerose attività, tra cui diversi workshop e discipline olistiche:

saletta 1:

Laboratori per bambini, tutto il giorno

saletta 2:

h. 11:00 Vinyasa Yoga

12:30 Yin Yoga

15:00 Yin Yoga

saletta 3:

10:00-13:00 Lab. creativo per bambini "crea il tuo pupazzo a partire dal disegno" (durata 1 ora)

15:00-19:00 Workshop di Kintsugi Biografico

spazio esterno:

16:00 Spettacolo circense "Quisquiliaggini", di Mr. Pope



DOMENICA 5 FEBBRAIO:

saletta 1:

Laboratori per bambini, tutto il giorno

saletta 2:

10:00 Hatha Yoga

11:00 Hatha Yoga

16:30 Tai Chi

18:00 Qi Gong

saletta 3:

10:00-14:00 workshop di Kintsugi Biografico

15:00-17:30 Lab. di Ceramica per bambini "maschera di carnevale"

17:30-19:30 Workshop di Ceramica per adulti

spazio esterno:

16:30 Sessione di Swing

Il programma potrebbe subire modifiche.



Nello spazio esterno, infine, si potrà fare una piacevole pausa nell'area food & beverage, dove si potranno trovare pancotti, pizza fritta ed altre golosità a base vegetale, accompagnate da birra artigianale prodotta sui monti Lepini.



L'area di pertinenza non presenta barriere architettoniche ed è quindi fruibile anche da persone diversamente abili.



Evento vegan friendly, pet friendly, plastic free, ingresso libero, ampio parcheggio.



COME ARRIVARE:

la città dell'altra economia si trova a Roma, in Largo DINO FRISULLO, quartiere Testaccio, all'interno dell'ex mattatoio.

Metro B (fermata Piramide)

Tram - 3 (fermata Marmorata / Galvani)

Treno: fermata Trastevere

Autobus:

719 (fermata Galvani / Zabaglia)

170 - 781 (fermata L.go Marzi)

Dalla Stazione Termini:

Prendere la metro B (direzione Laurentina) o metro B1 (direzione Laurentina) per 4 fermate e scendere a Piramide, recarsi alla fermata Cave Ardeatine (MB), prendere la linea 719 ( direzione Candoni / rimessa Atac) per 3 fermate. Scendere alla fermata Galvani / Zabaglia.

Da Piazza dei Cinquecento (davanti alla stazione Termini) linea 75 (direzione Poerio / Marino) e scendere alla fermata Marmorata / Galvani.

Linea 170 (direzione Agricoltura) e scendere alla fermata L.go Marzi.



il Green Market Festival è un marchio registrato ed un progetto dell'Associazione Culturale EticArte.



Info greenmarketfestival@gmail.com