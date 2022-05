Venerdì 13 Maggio, alle ore 19, Spazio Mimesis accoglie Roberta Pastore per la presentazione della sua fanzine The longest way, the gloomiest night a cura di Fabio Moscatelli.



“Un viaggio intrapreso nel periodo del primo lockdown quando, costretta e immobilizzata in casa, ho iniziato a dialogare attraverso la fotografia, utilizzando l’autoritratto e cercando di rendere meno angosciante l’isolamento forzato.



Quando la città pian piano si è risvegliata e il mio corpo ha potuto riappropriarsi della strada e dei luoghi a me familiari, ho iniziato a scattare nei viaggi in macchina nelle prime ore del mattino, quando il giorno e la notte sono ancora indistinti.



Il corpo e la città, una connessione tra due sistemi che a loro modo pulsano differentemente ma che entrano in interazione in uno scambio di energia che è motore e spinta per riemergere in momenti particolari della vita.



La ricerca di un’identità perduta, un sentirsi tutt’uno con il mondo, la città, la strada.” (R.P.)



Ideatrice e fondatrice di uno dei più autorevoli gruppi social dedicati alla Fotografia di strada, Street Photography in the World, Roberta Pastore ha improntato la sua azione in modo tale da garantire, come peculiarità fondamentale della sua “creatura”, la ricerca di quelle immagini che siano riconducibili ad un viaggio attraverso le strade del mondo. Nelle scelte realizzate dalla sua equipe infatti, c’è una vera e propria ricerca di quelle immagini che rechino nelle loro composizioni, delle vere e proprie storie, che siano espressione di situazioni esilaranti piuttosto che di momenti drammatici.



Moltissimi fotografi amanti di questo genere si sono formati attraverso il suo lavoro e quello del suo staff. Da sempre questa realtà rappresenta uno stimolo alla crescita per tutti coloro che la frequentano. In essa si può apprendere il know how che è alla base di questo genere così diffuso e al tempo stesso abusato. Si può davvero capire cosa è la “fotografia di strada”.