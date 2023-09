The last wall, la mostra di Aldo Runfpla

Il Goethe-Institut di Roma ospita dal 19 settembre al 15 dicembre 2023 una selezione di opere significative della produzione artistica di Aldo Runfola, in collaborazione con Inside Art. L’inaugurazione della mostra si svolge il 19 settembre alle 18:30 nell’ambito della premiazione della XVI edizione del Talent Prize, concorso di arti visive promosso da Inside Art.

L’artista palermitano Aldo Runfola, vissuto per molto tempo tra Milano, Londra e New York, vive e lavora attualmente a Berlino. Presenza emblematica, discreta e clandestina sulla scena artistica contemporanea, alterna varie discipline e linguaggi, come testimonia The Last Wall, mostra che prende il nome da uno dei suoi lavori forse più iconici: una lunga striscia in pittura spray e serigrafia, realizzata in collaborazione con i writers ticinesi BigTato e MrPlustik, chiaramente ispirata alla caduta del muro di Berlino, ma anche all’ultima apparizione in pubblico dei The Band e al titolo del film di Martin Scorsese The Last Waltz.