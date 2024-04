Un viaggio virtuale nella più grande galleria d’arte a cielo aperto, l'appuntamento da non perdere a Roma

Arriva nel cuore di Roma un evento speciale che valorizza il territorio e l'ambiente: giovedì 11 aprile, alle ore 20.00, si terrà la proiezione del documentario “The land of painted boxes”, alla Città dell'Altra economia di Largo Dino Frisullo. L’obiettivo è quello di diffondere una nuova visione della progettazione dei parchi, promuovendo un profondo cambio di paradigma nel modo di immaginare e pensare queste aree. L'evento è gratuito e su prenotazione.

Un’esperienza immersiva nella street art contemporanea

L’iniziativa è promossa da Prologis, azienda internazionale che opera nel settore immobiliare per la logistica. Con l'evento in questione si apre una nuova filosofia racchiusa dall’azienda nella dicitura PARKlife™. Il parco logistico diventa così luogo di socializzazione, integrato nel tessuto urbano, contribuendo a generare un reale valore aggiunto per il territorio.

The land of painted boxes, il docu-film dedicato

Durante alcuni dei tour che si sono svolti nei Prologis Park, è stato girato un documentario che entra nel vivo della parte artistica ma anche della filosofia che ha portato Prologis Italia a scegliere di dipingere i capannoni logistici. Il docu-film racconta i diversi urban artist italiani di fama internazionale, che hanno utilizzato le facciate degli edifici come tele contribuendo a trasformare i 5.500 metri quadri di magazzini e serbatoi in un posto unico, confortevole e accogliente, dove l’arte e la creatività si fondono nel contesto urbano.

Curatore di questa galleria è Enrico HEMO Sironi, uno degli urban artist creatori delle opere insieme agli artisti Etnik, Font, Hitnes, Made514, Macs, Sea Creative, Joys e Vesod.

Le opere e i temi

Tutte le opere hanno seguito il tema del rapporto con la natura, esaltato anche dalla presenza dei giardini verticali e dal collegamento con l’ambiente circostante. In questo modo, seppur realizzati con differenti stili ed interpretazioni, i lavori degli artisti hanno costruito un dialogo serrato tra loro e l’ambiente circostante. Il risultato finale è un’esperienza immersiva nella street art contemporanea per un'interessante fotografia della migliore creatività urbana attiva in Italia.

Come partecipare

L’iniziativa promossa da Prologis rappresenta il progetto pilota in Italia ed è stato sviluppato grazie anche alla collaborazione di Ceva Logistics. Prenotando il proprio posto, sarà possibile effettuare un viaggio virtuale nella più grande galleria d’arte a cielo aperto mai realizzata a livello mondiale in un parco logistico. Per vedere una breve anticipazione basta cliccare qui.

Per confermare la propria partecipazione è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato. La proiezione è alle ore 20:00 ed è a numero chiuso.