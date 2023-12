The Kolors annunciano la prossima data live nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma: il 20 giugno 2024 ci sarà “The Kolors in Cavea”, una data evento, dopo il grandissimo successo internazionale di quest’estate di “Italodisco" che ha raggiunto 136 milioni di streaming, quarto disco di platino in Italia, e uno in Svizzera e Polonia, al numero 1 della classifica FIMI per 11 settimane e oltre 38 milioni di visualizzazioni su YouTube.

"The Kolors in Cavea" non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza in cui si attraversa l’intero percorso della band dagli esordi fino ad oggi per cantare tutti insieme i loro più grandi successi.

I biglietti per The Kolors in Cavea, prodotto da Color Sound e organizzato da Color Sound in collaborazione con Ventidieci , saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it/artist/the-kolors/e nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali (info su www.colorsound.com).