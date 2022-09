The Kolors, il concerto gratuito in occasione della Festa dell'uva

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan dei The Kolors è in arrivo alle porte di Roma. La band capeggiata da Stash sta per arrivare a San Cesareo con un concerto totalmente gratuito.

L'evento chiuderà la 52esima Festa dell'uva e dei prodotti tipici in programma dal 7 al 9 ottobre a San Cesareo. L'appuntamento con il concerto gratuito dei The Kolors è domenica 9 ottobre, alle 21, in piazza Giulio Cesare.

Leggi qui il programma completo della Festa dell'uva e dei prodotti tipici di San Cesareo.

Foto da Facebook @TheKolors