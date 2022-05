The Jesus And Mary Chain, la band di culto degli anni '80 dal vivo

Domenica 19 giugno c'è The Jesus And Mary Chain live a Villa Ada Festival. La band di culto degli anni Ottanta, i Jesus and Mary Chain porteranno dal vivo la loro musica che ha rivoluzionato lo stile di un’intera generazione.

Il nuovo album di inediti intitolato “Damage & Joy” è uscito il 24 marzo 2017 anticipato dal singolo “Amputation” su etichetta Creation Records, la stessa che li lanciò nel lontano 1984. Il disco, a cui ha fatto seguito un tour mondiale che li ha visti protagonisti dei più importanti festival europei, arriva a 19 anni dall’uscita del loro ultimo album “Munki”, e si tratta del settimo album in studio per la band scozzese che scosse il movimento oltre 30 anni fa con il suo sound noise/pop, diventando una vera e propria icona di stile.

Punto di riferimento della scena musicale londinese post Sex Pistols, ispirati da band come The Stooges e Velvet Underground, i JAMC hanno dato vita a un nuovo genere musicale, lo shoegaze, diventando capofila di un movimento che annovera tra I suoi adepti artisti del calibro di My Bloody Valentine e Slowdive. Con la pubblicazione nel 1985 di “Psychocandy”, loro album d’esordio, The Jesus and Mary Chain diventano presto un caposaldo per la stampa mondiale che li elegge a band di culto: un disco che è un must nel mondo dell’alternative rock britannico e che ha cambiato la storia della musica.

Appuntamento a Villa Ada, domenica 19 giugno alle ore 20,30.

Qui il programma completo di Villa Ada Festival