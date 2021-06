The Healer, Remo Simoncelli Live al Crash Roma

E' tornata la musica live al Crash Roma. Ricomincia la stagione di musica dal vivo con un Blues Brunch. La data è domenica 20 Giugno dalle ore 12:30 alle ore 15:30. Spettacolo live + brunch solo su prenotazione (posti limitati) al numero 347.9449129.



Sul palco del Crash Roma un grande ritorno: "The Healer Remo Simoncelli" ad accompagnarci in un viaggio musicale nel profondo Sud del Mississippi. Maestro della chitarra ed armonica, propone un repertorio che spazia dal Delta Blues al Folk, fino ad arrivare a Chicago, seguendo la scia dei grandi Muddy Waters, Little Walter e John Lee Hooker. Special Guest: Matteo Santinami alla chitarra.



Crash Roma è Vibes & Wines. Drink, Food e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità. Prodotti d'eccellenza che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.

