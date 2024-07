Un’esplosione di forme e colori prende vita dalla bocca di un vulcano. Lungo le pareti mettono radici piante mai viste, dai poteri magici. Una fila di cuori infuocati vibra in incastri segreti e perfetti, mentre l’occhio di un uragano osserva e trascina come una divinità il mondo dentro e fuori di sé.



The Great Escape, prima mostra della galleria Wonder, è un richiamo della foresta verso le forze più intense della natura, una cosmogonia personale e universale, un Codex Seraphinianus in legno laccato in cui ogni tassello, ogni opera, vive di vita propria e prende significato da quella che la precede.



L’artista Massimo Sansavini (Forlì, classe 1961) ha iniziato il proprio percorso a inizio anni ‘80 all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, partendo dall’uso del mosaico. Nella sua quarantennale carriera arriva a una sintesi stilistica e tecnica unica, che abbraccia e fonde pop e simbolismo, materiali caldi e metallici.



Un inno alla vita, come nella “Rotonda dei fiori”, opera monumentale con piante alte cinque metri e ospitate in una delle tipiche rotonde della sua Romagna, un giardino fiorito in materiali ecosostenibili.

Una poetica con una forte attenzione all’impegno civile e per i diritti umani, come nelle opere di “Tour operator” (2016) realizzate con il legno delle barche dei migranti approdate a Lampedusa e raffiguranti timoni, onde e rose dei venti, giochi di fortuna compagni di traversata dei piccoli naufraghi. Una mostra itinerante ospitata anche all’interno del parlamento Europeo di Bruxelles.



Massimo Sansavini, che inaugura con questa personale la galleria Wonder, ha vissuto ed esposto a fine anni ‘90 in Brasile, su invito di Oscar Niemeyer, oltre che in tutta Europa e nei principali musei italiani. Le sue opere sono nelle più importanti collezioni italiane e internazionali.



La mostra The Great Escape abbraccia un arco temporale di quasi 20 anni, dalle tavole di Kindergarten alle ultime creazioni realizzate per l’apertura del nuovo spazio a via del Governo Vecchio a Roma.

Una grande fuga dai sentieri già percorsi, un cambio di rotta verso la meraviglia.



Wonder Gallery, situata in via del Governo Vecchio, è una galleria di nuova concezione, ubicata in una delle zone più centrali e affascinanti di Roma. La galleria si distingue per il suo impegno nel promuovere l'arte contemporanea e per il sostegno agli artisti emergenti e affermati.