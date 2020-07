Confusione Fest, una rassegna nata dalla fusione di Let it beer & L'Asino che vola presenta, mercoledì 29 luglio, "The Glam" (open distilleria clandestina) in concerto.

Da un'idea di Marco Dea nel 2004, The Glam prendono corpo, ponendosi come scopo/missione la voglia di far rivivere gli anni d'oro del Rock, del GLAM Rock, riscuotendo un enorme successo.

Tra le influenze che ritroviamo nella band Queen, Bon Jovi, Europe, Journey, Whitesnake, Toto, Kiss, Van Halen, Deep Purple, Led Zeppelin, Boston, Kansas, Survivor, Michael Sambello. I membri del gruppo sono Daniele Michelacci, Francesco Marino, Giuseppe Cosseddu, Mauro Rosati, Marco Dea.

Live music dalle 21.30 alle 23.30. Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00. Parcheggio custodito in area 2 euro. Food truck: MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett.