The Fooders ospiti di Metronauti

Il primo appuntamento dell’estate con Metronauti, il radio live show delle Industrie Fluviali condotto da Valerio Mirabella, sarà con The Fooders, fra musica e tavola, dischi e piatti. The Fooders è la coppia di chef che, negli ultimi 15 anni, ha saputo interpretare la cucina in maniera estremamente personale intrecciando talento, ricerca e attitudine urban. Da Mazzo, il ristorante con un solo tavolo che in poco tempo ha conquistato le pagine delle più importanti guide gastronomiche e della stampa internazionale, fino a Mazzo Invaders, che li ha visti in tour in alcuni dei ristoranti più cool del pianeta.



GLI OSPITI



Gli Chef Marco Baccanelli e Francesca Barreca, classe 1981, hanno alle spalle una solida formazione nelle grandi cucine della tradizione italiana e in ristoranti stellati. Nel 2006 decidono di mettersi in proprio e creano il progetto The Fooders, che unisce arte, musica, grafica e cibo. Con questo pseudonimo creano eventi, live cooking e vere e proprie installazioni. Fra queste Microcucina, cibo/CIBO, City Bites e una serie unica di underground dinners. Nel 2013 si fermano per aprire Mazzo, un piccolissimo ristorante con un solo tavolo, dove l’altissima qualità delle materie prime diventa la loro ossessione e dove ottengono un grande successo di critica, entrando nelle migliori guide gastronomiche in poco tempo. Nel 2019 decidono di chiudere la sede fisica di MAZZO, portandolo in giro per il mondo con il tour Mazzo Invaders, in attesa di aprire il nuovo Mazzo.



METRONAUTI

Tutti i venerdì di giugno e luglio



Metronauti è il radio live show delle Industrie Fluviali condotto da Valerio Mirabella.

Musica dal vivo e poesia performativa si intervallano a conversazioni con artiste e artisti della musica, del cinema, del teatro, della letteratura e dell’architettura. Sullo sfondo del grande gazometro e dei tramonti romani, gustando gli aperitivi di Oblò, la cicchetteria di bordo.



The Fooders saranno ospiti di Metronauti venerdì 4 giugno dalle 19.00.

Ma il Dopolavoro Fluviale ti aspetta già alle 18.00 sulle terrazze di Industrie Fluviali: fra sorsi, chiacchiere e ponentino, tre sere a settimana, per un aperitivo fra i tetti di Roma Ostiense ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18.00.

Ingresso Gratuito.



Per prenotare:



Whatsapp : +39 3203177559

Telefono: + 39 06 56557732

E-mail: press@industriefluviali.it

