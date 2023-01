"The Duo" all'Alexanderplatz Jazz Club

L'Alexanderplatz Jazz Club, presenta, lunedì 16 gennaio, The Duo. In un mondo di musica elettronica e iperprodotta, The Duo di Sara Berni e Daniele Bazzani ridefinisce il concetto di ensemble voce e chitarra acustica.

La chitarra Fingerstyle, fra improvvisazione e arrangiamenti, assume un ruolo nuovo nell’accompagnamento di una delle voci più espressive e apprezzate del panorama nazionale e internazionale. Il video, tratto dal loro primo singolo “What Is Love?”, nel giro di due settimane dalla pubblicazione, ha conquistato palcoscenici come il Paris Film Festival 2022 con una Nomination come “Best Music Video” e il Primo Premio per “Best Costumes & Makeup”; a brevissima distanza, il Rome Prisma Film Awards 2022 classificandosi “Finalist” nella categoria “Miglior Video Musicale”.

Ogni concerto assume un significato speciale perché per gli spettatori è l’unica occasione di ascoltare i loro brani originali del progetto “Introvabile” che, per scelta, non è pubblicato su nessuna piattaforma digitale, né stampato su disco. Sara Berni e Daniele Bazzani non sono una cantante accompagnata da un chitarrista, sono un duo. Anzi, sono “The Duo.”