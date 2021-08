The Doors Tribute Band - Live @ Kill Joy, Roma

Per la prima volta sul palco del Kill Joy una delle band che meglio rappresentano sul territorio romano la musica e l'arte di Jim Morrison e dei Doors.



Lontana dai desideri di imitazione che spesso caratterizzano i gruppi che fanno cover, The Other Side Tribute Band da sempre rivolge la sua attenzione all'interpretazione, al phatos e al sound. Caratterizzato, quest'ultimo, dall'uso di strumentazione vintage come l'organo Farfisa Compact Deluxe, il Vox Continental, o il Fender Rhodes Piano Bass: la stessa strumentazione usata dai The Doors per l'intero periodo della loro attività. The Other Side rispecchia inoltre l'originale struttura “a quattro” della Band californiana, quindi senza il bassista, e sebbene in linea con il concept musicale doorsiano, lascia al singolo musicista la sua libertà di espressione, la quale trova nelle improvvisazioni il suo miglior momento creativo.



Venerdì 20 agosto 2021, ore 21:30



Ingresso gratuito - tavoli all'aperto - 348 553 5771 per prenotare

