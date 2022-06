Rock in Roma 2022: The Chemical Brothers all’Ippodromo delle Capannelle

Il duo inglese, che ha scritto la storia della musica elettronica moderna, sarà in concerto l’8 luglio all’Ippodromo delle

Capannelle, nel contesto di Rock in Roma 2022.

Da oltre vent'anni i The Chemical Brothers ridefiniscono il concetto di musica elettronica dal vivo. Fino ad oggi, la proposta dello show si è evoluta fino a diventare una vera e propria esperienza uditiva e visiva, tanto che The Chemical Brothers sono diventati gli headliner più richiesti in tutti i festival del mondo.

Appuntamento alle 21,45 all'Ippodromo di Capannelle.