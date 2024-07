ITSLIQUID Group è lieta di annunciare l'apertura di The Body Language 2024, mostra internazionale di fotografia, pittura, video arte, installazione/scultura e performance art. La mostra sarà aperta fino al 25 luglio alla Medina Art Gallery di Roma.



IL LINGUAGGIO CORPOREO analizza le parti nascoste delle nostre identità, attraverso un'esperienza immersiva all'interno dell'affascinante universo dei complessi labirinti della nostra coscienza. Il corpo umano è un sistema mutevole che ci connette con altri corpi e spazi per percepire la realtà circostante; un forte sistema di comunicazione con il proprio linguaggio e infiniti modi di espressione.



Il tema è stato esplorato dall'artista Maria Gedroc, che combina arte, grafica e fotografia, utilizzando mezzi misti come vernice acrilica, carta, legno, fotografia e oggetti trovati. I suoi soggetti spesso esplorano lo spazio personale e la spiritualità attraverso elementi architettonici o naturali, dando vita a dipinti, fotografie, collage e strutture tridimensionali con un profondo simbolismo. Anche la pittura di Sahar Hamdi riflette una ricca miscela di culture e paesaggi, influenzata dalle sue esperienze in Tunisia, Brasile, Colombia e Italia. Il suo lavoro cattura emozioni, ricordi e rivelazioni, invitando gli spettatori ad esplorare l'esistenza umana e la profonda connessione tra lo spirito umano e il mondo attraverso vibranti tele introspettive, dove il linguaggio del corpo si dispiega con eleganza senza tempo e intuizione moderna.

Le vivaci strade e i monumenti storici di Roma offrono un'ambientazione stimolante per una mostra che collega l'antico con il contemporaneo. È il caso di Janih Ch. Luthi, la cui fotografia in bianco e nero enfatizza l'estetica senza tempo, si concentra su contrasto, luce e ombra, texture e composizione. Eliminando il colore, il suo lavoro consente una risposta emotiva più profonda e una rappresentazione più chiara e intensa del soggetto.



Esplorando l'intricato linguaggio del corpo umano, Alice Battilani, in collaborazione con la sorella Valentina, si esprime attraverso mezzi misti, connettendosi istintivamente con il mezzo. Come decoratrice, Alice sperimenta attraverso varie forme, dalla pittura alla fotografia e il lavoro di argilla, riflettendo la natura in evoluzione della vita e delle relazioni umane. Le capacità fotografiche di Valentina completano le espressioni artistiche di Alice, esaltandone la sinergia creativa.