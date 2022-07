The Blues Hunters feat. Curtis Salgado

Al BiblioBar, nell’ambito della manifestazione Letture lungo il Fiume, un evento dedicato al blues d’eccellenza. Martedì 19 luglio alle ore 21:30 la prima data romana del virtuoso bluesman Curtis Salgado, soprannominato The Real Blues Brother per aver ispirato i personaggi dei fratelli Blues nel film cult di John Landis.



Curtis Salgado pluripremiato cantante, strumentista e cantautore, è venerato in tutto il mondo per la sua capacità di suscitare le più profonde emozioni durante le sue esibizioni. Famoso per i suoi coinvolgenti spettacoli dal vivo, con più di dieci album prodotti, è stato più volte premiato agli Annual Blues Awards. E’ vincitore anche dell’ultima edizione come miglior artista blues maschile.

Nato nel 1954 a Eugene, Oregon, si appassiona fin da piccolo alla musica soul e blues di Wilson Pickett e Muddy Waters, a 13 anni assiste a un concerto di Count Basie e da quel momento decide che la musica sarebbe stata la sua vita. Diventato già un nome nella scena musicale della sua città e nell’ambiente blues in generale, nel 1977 l’incontro e l’amicizia con John Belushi dalla quale verrà l’ispirazione per il personaggio di Jake Blues nel film The Blues Brothers.

Nell’arco della sua carriera si è esibito nei principali festival blues sia negli Stati Uniti che all’estero.



Nella la sua data romana al BiblioBar sarà accompagnato da The Blues Hunters una formazione composta da cinque tra i più conosciuti e talentuosi musicisti del panorama blues romano.

Marco Meucci - piano e voce

Marco Di Folco - chitarra e voce

Luca Tozzi - chitarra e voce

David Pintaldi - Basso

Carlo del Carlo - Batteria



Blues, R&B, Soul, Funky, sono gli ingredienti che caratterizzano il repertorio della band.