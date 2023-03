"The Blabla Sisters & Band" a Centrale Preneste Teatro

YOU two. The YOUng City, la rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, che ospita sul palco di Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo, presenta The Blabla Sisters & Band.

Venerdì 31 marzo, alle 21, in programma il concerto “Across The Great Divide” con Miriam Castorina voce, Ester Sampaolo voce, Marta Sampaolo voce, Alessandro Garramone chitarra acustica, Claudio Midiri banjo, Matteo Maggi mandolino/violino, Paolo De Troia basso elettrico/violino.

Lo spettacolo proposto è un viaggio musicale dalle isole britanniche al Nuovo Mondo, sulle tracce della tradizione musicale popolare portata dagli emigranti anglo- scoto-irlandesi e dagli schiavi africani nelle terre sconfinate degli Stati Uniti; un viaggio nella musica country dalle sue espressioni più prettamente rurali al nuovo country di Nashville e alle contaminazioni con il rock, fino alle espressioni più originali e interessanti della musica Indie/folk contemporanea. Vengono eseguiti brani irlandesi, tradizionali americani, pezzi immortali del repertorio folk, brani di artisti meno conosciuti, rivisitati e proposti in chiave tutta femminile, con delicatezza ed energia, passione e ironia. L’esibizione è arricchita da alcuni testi che introducono i pezzi proposti, il contenuto e i riferimenti musicali e culturali appropriati.

I biglietti hanno un costo di 10 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 20.15 previa disponibilità dei posti.