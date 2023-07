The Beatles Symphony a Ostia Antica

Il 14 luglio a Ostia Antica Festival ci sarà il concerto “Beatles Symphony”, un omaggio inedito dedicato ai Beatles per ricordarli a 60 anni dall’uscita del loro primo album “Please Please me” (Marzo 1963).

Sul palco un’orchestra di 40 elementi, 2 cantanti ed il solista Giandomenico Anellino che interpreta, nel suo personalissimo stile chitarristico, i brani dei Beatles.

Il giornalista Ernesto Assante ci accompagnerà in un viaggio nel regno dei Beatles raccontando, con l’ausilio di una lavorazione grafica straordinaria realizzata con foto e video inediti proiettati sul grande schermo, alcuni momenti salienti dello straordinario viaggio musicale dei quattro ragazzi di Liverpool.

Da “Michelle” a “Yesterday” da “Let it Be” a “All you need is love”.