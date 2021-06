The Beatbox e Carlo Massarini, tributo ai Beatles all'Auditorium Parco della Musica

Prosegue il cartellone di Si può fare, il cartellone dell'estate all'Auditorium Parco della Musica. Giovedì 17 giugno in scena i The Beatbox e Carlo Massarini alle 21.

Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four. A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Marco Breglia, Filippo Caretti, Jacopo Finazzo e Federico Franchi, vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. La scaletta ripercorre i grandi successi da i primi successi al Cavern Club di Liverpool fino ha capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970, i Beatbox ripropongono fedelmente le hit della loro discografia, con una accuratezza esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. Carlo Massarini storico conduttore e giornalista farà da filo conduttore, raccontando la storia dei Beatles svelandone anneddoti e curiosità.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica

LATTE E I SUOI DERIVATI LILLO&GREG - 8 giugno (RINVIATO AL 20 GIUGNO)

MOGOL IN EMOZIONI CON GIANMARCO CARROCCIA - 10 giugno (EVENTO ANNULLATO PER MALTEMPO)

​ALMAMEGRETTA - 14 giugno

​NCCP - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE - 15 giugno

THE BEATBOX E CARLO MASSARINI - 17 giugno

​EMMA - 18-19 giugno

M¥SS KETA - 21 giugno

SERGIO CAMMARIERE - 22 giugno

EDOARDO BENNATO - 23 giugno

NICCOLÒ FABI - 24-25 giugno

MECNA - 26 giugno

L'ORCHESTRACCIA - 27 giugno

ROBERTO ANGELINI, PAOLO BENVEGNÙ - 28 giugno

JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE - 29 giugno

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - 30 giugno

FABRIZIO MORO - 2-3-4 luglio

ROBBEN FORD AND BILL EVANS - 5 luglio

RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

​TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

​PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

​LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

​IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

​​LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

​THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

