The Awakers in concerto al Village Celimontana

Il quintetto, costituito da tromba, sassofono tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria, propone composizioni originali e brani della tradizione “hardbop”. Il nome “The Awakers” (i risvegliati) si riferisce al risveglio della fiamma post bop, quel genere di jazz che guarda alla tradizione e al blues.



Una musica in cui arrangiamento e improvvisazione si fondono creando un sound frizzante e divertente, ma anche caldo e accogliente, tutti gli ingredienti giusti per trascorrere una serata piacevole all’insegna del jazz.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

