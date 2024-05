The art of the Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, venerdì 24 maggio, anteprima assoluta del nuovo disco *The art of the Quartet, Destriere - Principato - Cantarano – Fioravanti: Patrizio Destriere, sax, Pierpaolo Principato, pianoforte, Stefano Cantarano contrabasso, Ettore Fioravanti, batteria.

Quattro musicisti, quattro maestri del loro strumento che si riuniscono per omaggiare la formazione jazzistica per antonomasia, che ha dato il via allo sviluppo massimo dell’espressione jazzistica, nel quale vi è l’equilibrio perfetto dell’interplay tra i vari strumenti: il quartetto jazz.Dal quartetto di John Coltrane, passando per Lester Young e Teddy Wilson, al Modern Jazz Quartet, dai quartetti di Sonny Stitt, Charlie Parker, Warne Marsh fino ai gruppi di Wayne Shorter, Bob Berg, Michael Brecker fino alle formazioni dei musicisti moderni come Eric Alexander Chris Potter o Joel Frahm, sono tutti esempi di quello che è un universo dalle potenzialità infinite.