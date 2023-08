The Aristocrats in concerto al CrossRoads Live Club

Gli Aristocrats (il chitarrista Guthrie Govan, il bassista Bryan Beller e il batterista Marco Minnemann) faranno il loro atteso ritorno sul palco del CrossRoads Live Club di Roma il prossimo 2 dicembre 2023. I fans della band avranno modo di ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo album in uscita l’anno prossimo, assieme a una selezione accurata di brani più conosciuti e altri raramente proposti in ambito live.



Nell’occasione il power-trio ha dichiarato: “Siamo ritornati quest’estate nel Regno Unito e in Europa, dopo gli anni in cui si era fermato tutto e nei quali avevamo pubblicato FREEZE! Live In Europe 2020. Ora è il momento del DEFROST tour, e non vediamo l’ora di suonare finalmente di nuovo per i nostri fans italiani che hanno aspettato pazientemente il ritorno dei concerti degli Aristocrats!”



Negli ultimi dieci anni gli Aristocrats hanno pubblicato album acclamati dalla critica, hanno fatto tournée in tutto il mondo e si sono affermati come uno dei gruppi di rock-fusion strumentale musicalmente più originali, rinfrescanti, irriverenti e sorprendentemente divertenti in circolazione. Chiunque abbia assistito alle loro performance musicali dal vivo – dove confluiscono rock, jazz, pop, metal e persino country tradizionale – può testimoniare lo spirito di una vera band, la cui anima improvvisativa permette di far accadere qualsiasi cosa sul palco in qualsiasi momento… compresi gli occasionali



suo album solista del 2006, Erotic Cakes, è oramai un classico e un riferimento per molti studenti di chitarra moderna.

Inoltre, Govan ha suonato dal vivo e in studio con Steven Wilson ed è un elemento fondamentale della grande orchestra live del Maestro Hans Zimmer, che più volte ha dichiarato la sua stima incondizionata nei confronti del funambolo inglese della sei corde.



Bryan Beller ha collaborato con molti chitarristi di fama internazionale come Joe Satriani, Steve Vai, Mike Keneally (Frank Zappa) e la metal band Dethklok. Ha anche pubblicato tre album solisti, due DVD e un DVD didattico per Alfred Publishing. Nel 2012 ha ottenuto la copertina di Bass Player.





Inoltre, è anche un compositore e un multi-strumentista estremamente produttivo, con una ventina di album solisti fino ad oggi.