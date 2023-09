The Apex e ThreeGonos al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, lunedì 18 settembre, un doppio appuntamento, alle 19: The Apex, Francesco Carretti (chitarra), Francesco Ferilli (basso), Danilo Ombres (batteria). The Apex è il primo cd del trio jazz rock romano The Apex, pubblicato e co-prodotto per l’etichetta indipendente MIA Progetto Musica (già MIA Records), collana Millennium Music (Giara Edizioni Musicali) il 31 marzo 2021.Nelle otto tracce che compongono l’album, la band cerca di racchiudere la propria essenza “fusion”,ma contaminata da suggestioni ritmiche provenienti da altri generi musicali (come il rock-progressive o il drum’n’bass ), non tralasciando la ricerca della melodia e dell’armonia. L’alto livello tecnico-musicale dei tre musicisti origina un mix di grande impatto melodico-ritmico, arricchito dalle suggestive armonie dall’ampio respiro e senza mai trascendere in tecnicismi fine a se stessi. Tutti i brani sono composti da Francesco Carretti, con la collaborazione di Toni Armetta che ha curato totalmente la supervisione tecnico-artistica ed esecutiva, gli arrangiamenti, mix e mastering, ed è co-autore di alcuni brani.Il cd è stato registrato tra il 2019 and 2020 negli studi Mia Progetto Musica di Roma ed il pianoforte di Gianni Nocenzi presso i Forward Studios di Grottaferrata.Alle 21.00 ThreeGonos, Toni Armetta ,basso elettrico,Giuseppe Russo, sax,Edoardo Petretti, synth e fisarmonica, Ludovico Piccinini chitarra, Umberto Vitiello, “Maracatumbi” voce e percussioni, Danilo Ombres, batteria.

Il gruppo Threegonos è stato fondato 20 anni fa dal bassista Toni Armetta, attualmente il gruppo, dopo varie trasformazioni è un quintetto formato da alcuni tra i musicisti più attivi e talentuosi del panorama musicale. L’intento è quello di produrre brani di musica originale (per lo piu’ scritti e arrangiati da Armetta) che, considerando le diverse provenienze musicali sia dei singoli musicisti che le molteplici esperienze professionali dell’Armetta stesso, racchiudono al loro interno una grande varietà di atmosfere e sonorità (jazz, latin, funk-rock, etno etc.), originando musica che se pur complessa nelle esecuzioni e nelle strutture, risulta fruibile e piacevole all’ascolto, senza mai trascendere in sterili tecnicismi, con melodie e armonie di grande respiro, dal grande impatto emotivo e senza una radicata collocazione stilistica anche se tutto amalgamato dal comune denominatore e dalla passione per il jazz, l’improvvisazione e il groove moderni. Atmosfere avvolgenti, attenzione alla melodia, larghe armonie e “a solo” che se pur di grande impatto esecutivo non trascendono mai tecnicismi prolissi e fine a sé stessi, rendono il concerto dei Threegonos un’esperienza dall’ avvolgente piacevolezza. Nel 2023 viene pubblicato dall’ etichetta indipendente MIA / collana Millenium Music, il primo cd “Return to 80th street” con la partecipazione di alcuni ospiti e che contiene 12 brani originali.

Inizio concerti ore 21,30