That's Amore, la rassegna a Binario30

Thats' amore è la rassegna teatrale in programma a Binario 30. Per la drammaturgia di Lorenzo Vitrone, con Paola Buratto e Francesca De Martini.

La Compagnia degli Eletti, Casa di Reclusione di Orvieto in collaborazione con l’Università degli studi Roma 3 - Facoltà di Scienze della Formazione.

Regia della psicologa, criminologa, teatroterapeuta Patrizia Spagnoli.

Si tratta di un’opera dedicata al complesso intrecciarsi di relazioni che suggellano il rapporto tra i detenuti/e con le figure più significative del loro patrimonio affettivo.

Quattro quadri scenici, tutti ispirati a grandi musicals. Per indurre a una riflessione collettiva su quanto sia difficile affrontare la realtà affettiva all’interno delle carceri.

Prenotazione non obbligatoria ma vivamente consigliata.