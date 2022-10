"Teta Veleta", viaggio nell’immaginario erotico di Pier Paolo Pasolini

Prosegue il progetto speciale di Nuova Consonanza in omaggio ai 100 anni della nascita di Pier Paolo Pasolini “I luoghi di Pasolini. Memorie, visioni, passioni”, un viaggio nei luoghi dello spazio e dell’anima dell’artista friulano, sottolineando la capacità profondamente visionaria dei suoi testi anticipatori delle difficoltà sociali e umane dell’oggi.

Lunedì 31 ottobre al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8, ore 20.30) è la volta dell’ensemble ArsLudi, gruppo di percussioni romano, Leone d’argento alla Biennale di Musica di quest’anno, insieme all’ensemble vocale Faraualla e la voce narrante Stefano Scialanga che presenta “Teta Veleta” viaggio nell’immaginario erotico della poetica di Pasolini.

Nel tumultuoso diario giovanile Pagine involontarie, Pier Paolo Pasolini descrive i primi turbamenti omosessuali risalenti all’età di tre anni, a Belluno, mentre osservava i ragazzi che giocavano nei giardini pubblici di fronte a casa sua. E per definirlo s’inventa un nome arcano, suggestivo ed esotico, ‘teta veleta’ (thethe in greco antico significa ‘bisogno, mancanza’). «Era il senso dell’irraggiungibile, del carnale, qualcosa come un solletico, una seduzione, un’umiliazione». Teta Veleta sarebbe diventato il titolo di un eccentrico romanzo scritto da Laura Betti, quasi un’autobiografia onirica in cui l’influenza di Pasolini letterato e amico massimo è assai evidente. La musica di Teta Veleta evoca mondi diversi e suggestioni variegate attingendo dal repertorio delle ballate del Trecento ma anche alla musica popolare, con incursioni nella musica dei nostri giorni, con le composizioni di Gabriella Schiavone, Piero Piccioni, Giorgio Battistelli, Lorenzo Pagliei, Lou Harrison e la prima esecuzione assoluta di La carne e il cielo di Mauro Cardi per trio di percussioni e voci femminili.