Il Klezmer è un genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti dell'Est Europa. Il genere, suonato dai klezmorim, era composto prevalentemente da musiche che accompagnavano balli e rappresentazioni per matrimoni ed altre celebrazioni.

Gabriele Coen porta in Concerto nella suggestiva Arena di Montesacro, la Testaccio Klezmer Orchestra , brillantemente diretta ed a cui ha trasmesso la sua grande passione per la ricerca, lo studio e l’esplorazione della tradizione musicale ebraica. Uno spettacolo in cui suoni, timbri ed emozioni si rincorrono e si fondono, creano suggestioni ed evocano storie, tradizioni, mettono in luce le radici da cui sono poi stati generati nuovi motivi e sonorità, rivelano le comuni peculiarità della vasta e complessa cultura musicale mediterranea.

E Coen, da tempo, ha deciso di dedicare parte della vastissima produzione artistica, a sostenere questo progetto musicale e far si che , come nelle nobili tradizioni, ogni forma di cultura venga consegnata alle nuove generazioni perché la riscrivano, attualizzandola e dandole nuova linfa.



Gabriele Coen



Sassofonista, clarinettista, compositore, didatta, Gabriele Coen si dedica da trenta anni

all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea e est-europea.



Già fondatore dei KlezRoym - nota formazione italiana dedita alla riattualizzazione del patrimonio musicale ebraico - con cui ha inciso 6 dischi per l'etichetta CNI, nel 2001 ha dato vita al gruppo “Gabriele Coen Atlante Sonoro” con cui fonde il linguaggio jazzistico con la musica etnica. Nel 2005 inizia la sua attività con il progetto “Jewish Experience” con cui ha inciso quattro lavori di cui due per la prestigiosa etichetta newyorchese di John Zorn, la Tzadik Records.

