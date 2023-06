Testaccio Estate 2023

Testaccio Estate è la rassegna estiva alla Città dell’Altra Economia. Un ricco calendario di eventi e attività ricreative a base di cibo, musica, proiezioni, spettacoli e divertimento. Non mancheranno spazi di confronto come incontri e dibattiti, di natura sociale e culturale, durante i quali si affronteranno tematiche legate a territorio, food policy, cultura, arte, politica e ambiente.

I luoghi dell’ex mattatoio si plasmano per accogliere gli avventori in una manifestazione continua, lunga tutta l’estate, che si svolgerà all’insegna della sostenibilità, buon cibo, intrattenimento e impegno sociale, dal 1 giugno al 20 settembre.

Testaccio Estate sarà una manifestazione sostenibile e totalmente plastic free. Un evento virtuoso e aperto a tutti: adulti, piccini e amici a 4 zampe. Si è lavorato strenuamente, infatti, per la realizzazione di uno spazio che fosse realmente inclusivo e interamente accessibile.

Al lato gastronomico penserà il Collettivo Gastronomico Testaccio, ristorante del Consorzio della Città dell’Altra Economia con alla guida lo chef Marco Morello.

Durante l’estate il Collettivo Gastronomico Testaccio sarà aperto per il pubblico con un’offerta frutto della selezione di materie prime di qualità, provenienti da filiere corte, e un’attenzione particolare alla proposta vegetariana e biologica. Lo scopo è non solo quello di servire del cibo ma farne utile strumento di divulgazione. Il Collettivo Gastronomico Testaccio, infatti, realizzerà nel tempo alcuni focus gastronomici, culturali e sociali: dalla lotta allo spreco alla qualità del cibo, passando attraverso la valorizzazione del territorio. Il Collettivo Gastronomico Testaccio coinvolge da tempo aziende virtuose del settore agroalimentare e della politica capitolina, così come associazioni e comunità coinvolte nella realizzazione di una città più moderna e sostenibile.

Oltre il ristorante gestito da Collettivo Gastronomico Testaccio, sarà presente alla manifestazione anche uno spazio pizzeria e un truck dedicato allo street food, entrambi gestiti da Anvedi, che porterà quindi la sua romanità verace e immediata all’interno della Città dell’Altra Economia.

I mercati di Testaccio Estate

Nell’ottica di promuovere in maniera attiva il consumo consapevole e l’economia circolare, Testaccio Estate ogni settimana ospiterà due mercati: il Farmer Market, un mercato agricolo, gestito direttamente dai produttori con il supporto di Campagna Amica/Coldiretti e AIC (Associazione Italiana Coltivatori), per far conoscere i prodotti del territorio, il loro gusto e i metodi di produzione sostenibili e l'Urban Market, un mercato del vintage in cui trovare una vasta selezione di oggetti, abiti, artigianato second hand e un’incredibile selezione di vinili d’epoca.

Svago e divertimento a Testaccio Estate

Testaccio Estate sarà un momento di svago e divertimento che accompagnerà adulti e bambini nel corso della calda estate romana. Per i più piccoli verrà allestita un’apposita area bimbi, realizzata con il contributo della Fondazione CulturaSì e aperta 7 giorni su 7, con libreria e un fitto calendario di eventi e attività a loro dedicato.

Musica, spettacoli, proiezioni e concerti, poi, saranno la linfa vitale dell’intera manifestazione. Artisti locali e internazionali si avvicenderanno sul palco dell’evento, per portare energia e divertimento nel cuore di Testaccio.

Per quanto concerne il palinstesto musicale, i primi eventi confermati della stagione sono i seguenti:

3, 16 e 29 giugno troverete “Dove Si Canta – Il Karaoke all’italiana”, per cantare sul palco con una band dal vivo, organizzato da Jambo Praticò di Coop. Creativa;

24 giugno e 22 luglio un tuffo nella nostalgia millennial con “viva gli anni 2000”;

2 e 19 giugno la magia degli anni ’80 con il dj set di Villanis;

il 3 e il 17 giugno sabato italiano con live e dj set;

ogni lunedì “stand up comedy” a cura di Pierrot le Fou;

ogni martedì, invece, “fino all’alba”, con eventi di musica dal vivo organizzati dal team Alba.

Alcuni eventi in programma a Testaccio Estate 2023

Testaccio Estate sarà un contenitore culturale e metterà a disposizione un palco per tutta l’estate, sul quale verranno organizzati incontri, eventi e dibattiti

in una lunga rassegna nominata Testate. Le tematiche trattate nel corso di Testate saranno variegate, ma unite assieme dal fil rouge della

sostenibilità, che viene quindi declinata in tutte le sue versioni: sostenibilità alimentare con food policy, filiere virtuose, il gusto e il piacere della tavola; sostenibilità ambientale con questioni inerenti cambiamento climatico, attivismo, economia circolare, comunità energetiche; sostenibilità sociale con gli aspetti legati alle politiche sociali, integrazione, fenomeni migratori. Di seguito alcuni eventi in programma:

• 5 giugno una serata per ricordare Silvio Di Francia in cui si alterneranno parole, immagini e musica, in ricordo dell’Assessore alla Cultura di Roma. Tra gli ospiti presenti Ascanio Celestini, Bianca Berlinguer, Marino Sinibaldi, Luigi Manconi, Eugenio Patanè, Controchiave, Stefano Saletti e la Banda Ikona, Andrea Satta e i Tete de Bois;

• 13 Giugno un incontro, cui presenzierà anche Ilaria Cucchi, sul doloroso tema dei corpi di serie B nelle mani dello Stato;

• 20 giugno verrà celebrata la giornata internazionale del rifugiato con Refugee Welcome Italia e il patrocinio di Unhcr. Presenti ospiti come Sandro Joeux, Elio Germano e la band;

• 6 Luglio una giornata, promossa da Open Arms, cui parteciperanno artisti, musicisti e attori in sostegno dei progetti umanitari a salvaguardia della vita umana;

• tre giorni, a settembre, di Festival della ONG Mediterranea.

Non mancheranno in Testate eventi di natura culturale e letteraria con presentazioni, interventi, discussioni, interviste e incontri con artisti e scrittori.

I primi eventi di stampo culturale confermati saranno:

• 12 Giugno, durante il quale si parlerà di femminismo e potere;

• 14 Giugno, in cui si approfondiranno aspetti legati all’attivismo politico e la Russia;

• 22 Giugno, in cui verranno trattate tematiche legate all’age pride;

• 4 luglio, con un evento su fiction e stereotipi di genere.

Testate prenderà vita anche attraverso lo sguardo dei suoi ospiti: protagonisti del mondo dell’arte, dell’editoria, del cinema, del giornalismo, della politica, dell’attivismo. Su quel palco presenzieranno e parleranno esperti ed esponenti di ogni settore, in maniera tale che il confronto possa diventare costruttivo e determinante per tutti i partecipanti.

Il progetto Testate, concernente gli eventi di stampo sociale e culturale che si svolgeranno all’interno di Testaccio Estate, è a cura di un gruppo di lavoro variegato, formato da professionalità con esperienze significative: dalla direzione artistica di “Più Libri Più Liberi” a “Repubblica delle idee”, da “Venti d’Estate” a svariate collaborazione con teatri e luoghi di aggregazione. Parte integrante del gruppo anche Stappamamma, comunity romana di genitori con oltre 45.000 utenti, che fornirà il necessario supporto per una rassegna fruibile dalle famiglie.