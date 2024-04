Apre il terzo "Supplizio" di Arcangelo Dandini

A dieci anni dalla nascita di Supplizio, Arcangelo Dandini, oste romano da cinque generazioni, apre la sua terza bottega. Il nuovo punto vendita si trova in via Bergamo 24, nel quartiere Pinciano – Salario e va ad aggiungersi ai Supplizio di via dei Banchi Vecchi 143 e al banco all'interno del Mercato Centrale di Roma Termini, nate dalla sinergia con Fabrizio Piazzolla.

"Per me è una grandissima soddisfazione essere riuscito a nobilitare un prodotto così semplice come il supplì e metterlo al centro di un progetto. Fondamentale è l’utilizzo di grandi materie prime. Il nostro supplì è un risotto riposato, panato e fritto”, ha raccontato Arcangelo Dandini.

Nuovo supplizio a via Bergamo

Il nuovo Supplizio di Arcangelo Dandini rispetta nello stile e nei contenuti gli altri due precedenti, ma presenta una sala più grande, di circa 50 mq. I divani, i tavoli e un grande bancone, per un totale di circa 30 coperti (20 sui tavoli e 10 sui divani).

Dunque nel nuovo Supplizio il cibo di strada si può consumare non solo take away ma anche al locale e si aggiunge la scelta dei vini: una carta ben costruita di sole referenze laziali, proposte anche al bicchiere e selezionati per essere abbinate al cibo.

Il menu è pressappoco il medesimo delle altre botteghe, con qualche new entry come il panzerotto fritto. Il focus è ovviamente cibo di strada romano. Il re indiscusso resta sempre lui, sua maestà il supplì, presente sia nella versione originale romana (quello tradizionale con le rigaglie di pollo) che in altre diverse varianti: c’è quello Pomodoro e Basilico senza carne; quello Cacio e Pepe; all’Amatriciana e quello alla Carbonara. Poi c’è gran parte della tradizione del cibo di strada romano fritto: il filetto di baccalà, le polpette di melanzane, la mozzarella in carrozza, la crocchetta di patate, la crema fritta e altro.

Per quanto riguarda le altre novità, dalla cucina di via Bergamo uscirà anche qualche piatto del giorno, tutti molto semplici: come gli gnocchi alla romana (con sopra cacio e pepe, burro e salvia o burro e alici), i cannolicchi (con pomodoro, pecorino, aglio e peperoncino) e la trippa.

L’orario di apertura è da mezzogiorno alle 15.30/16 e poi dalle 17 fino alle 21.30/22.