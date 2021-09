Territori diVini: il 10 settembre riparte la degustazione enosolidale

Venerdì 10 settembre dalle ore 19.00 alle ore 23.00 si svolgerà l’evento Territori diVini, organizzato dal VIS presso il Parco delle Catacombe di San Callisto.



L’iniziativa, giunta alla sua XXII edizione, è volta a far conoscere i vini Palestinesi della cantina salesiana di Cremisan e a finanziare, grazie ai contributi di solidarietà, le attività che il VIS porta avanti in Palestina e nel mondo a favore di bambine, bambini e giovani in condizioni di povertà.



Nel corso dell’evento sarà possibile, inoltre, degustare i vini delle numerose cantine italiane che sostengono il VIS donando alcuni dei loro prestigiosi prodotti. Saranno allestiti diversi Banchi Speciali: il Banco della Lombardia e quello enogastronomico dell’Albania, oltre agli immancabili Banchi dell’Eccellenza e dell’Olio Guida ExtraVogliO.



Dopo un anno di stop determinato dalla situazione pandemica, finalmente sarà possibile incontrarsi in sicurezza, all'aperto, nella straordinaria cornice del chiostro del Parco Archeologico, ed entrare nuovamente a contatto con la realtà palestinese attraverso il gusto dei vini di Cremisan: vini dal profumo e dal sapore della solidarietà.



Il contributo di solidarietà ammonta a 15 euro ed include: la degustazione dei vini presenti, un calice e una sacca porta bicchiere.

