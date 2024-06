Territori DiVini 2024

La 26esima edizione di Territori DiVini va in scena al Chiostro di San Tarcisio, nel Parco delle Catacombe di San Callisto a Roma. Appuntamento il 28 giugno al civico 78 di via Appia Antica per una degustazione enosolidale di vini italiani e palestinasi. L'evento è organizzato da VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), con la collaborazione di AIS, (Associazione Italiana Sommelier di Roma) e si svolgerà dalle 18,30 alle 23.

Oltre a rinomati vini italiani offerti da cantine di tutta Italia, potranno essere degustati i vini che la cantina di Cremisan produce dal 1885. I vini vengono commercializzati in Palestina, nei Paesi limitrofi e in Italia. Il ricavato della vendita del vino va a beneficio delle opere sociali (scuole, centri di aggregazione giovanile, centri di formazione professionale, oratori) e del forno che i Salesiani gestiscono a Betlemme e a Nazareth. I beneficiari ultimi sono quindi i ragazzi, i giovani palestinesi, musulmani e cristiani che vivono in situazione di povertà, emarginazione e disagio economico e sociale.

Nel corso dell'evento sarà possibile partecipare all'asta di solidarietà delle bottiglie magnum messe a disposizione dalle cantine aderenti e assaggiare il pregiato champagne.