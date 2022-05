“Terre e Città”, tre giorni di eventi a Testaccio

Orario non disponibile

Quando Dal 06/05/2022 al 08/05/2022 Orario non disponibile

Dal 6 all'8 maggio arriva "Terre e Città", tre giorni di eventi a Testaccio per riallacciare il filo della riflessione sui sistemi alimentari, riaffermando il ruolo centrale di Roma come “città del cibo”, il comune agricolo più grande d’Europa.

Terre e città è il titolo di un lungo weekend che si svolgerà alla Città dell'altra economia, organizzato da Slow Food Roma con il sostegno di Regione Lazio/Arsial e la collaborazione di Roma Capitale - Assessorato Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti.

Slow Food Roma organizza il primo appuntamento del 2022 che segna il countdown verso la prossima edizione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. In programma il Food Social Forum, con i 7 tavoli del Consiglio del Cibo di Roma Capitale e l'assemblea plenaria per la #foodpolicy con oltre 150 esponenti di associazioni, organizzazioni e istituzioni aderenti. E poi incontri, laboratori e giochi anche per i più piccoli.

La manifestazione è realizzata con il contributo di ARSIAL - Regione Lazio e in collaborazione con Roma Capitale, assessorato Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti e Slow Food Italia.

Il programma completo a questo link.