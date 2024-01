Prezzo non disponibile

Domenica 14 gennaio, dalle ore 10, torna Terrazze e Cortili aperti a Torpignattara.

Un evento che si tiene da ormai sei anni, giunto alla quarta edizione. L'evento si aprirà con la sfilata flashmob e la musica della Malamurga che partirà dal "Cannone" per poi attraversare via di Torpignattara e concludere al parco Sangalli.

Dopo apriranno cortili, terrazze e giardini privati che ospiteranno mostre, performance artistiche, artisti di strada, musica, giocoliera, fotografia e tanto altro e da questa edizione si affiancheranno anche gli studi d'arte e gli artigiani che terranno aperte le loro botteghe.

Il successo di questo evento sta nel far scoprire angoli, scorci e architetture del quartiere e offrire punti di vista nuovi. Una grande festa per conoscere e vivere in modo originale Torpignattara e che rappresenta il culmine del suo nuovo volto artistico e culturale intrapreso già da qualche tempo.

