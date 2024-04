Prezzo non disponibile

Sabato 6 aprile l'Hortus Urbis, l'orto antico romano nel Parco dell'Appia Antica, presenta una delle attività di primavera all'aria aperta per bambini. Alle ore 15 si svolgerà "Terrarium", laboratorio per piccoli giardinieri.

I bambini potranno scoprire l’orto e l’arte del giardinaggio sperimentando e sporcandosi le mani realizzando un piccolo giardino che ognuno porterà via tutto per sé.

Età consigliata: da 3 anni in poi. Il laboratorio avrà durata di circa 50 minuti. È richiesta la preiscrizione inviando una email all’indirizzo hortus.zappataromana@gmail.com con i nominativi dei bambini e degli accompagnatori con i relativi cellulari, entro le ore 12 di venerdì 5 aprile. I richiedenti riceveranno una email di conferma con le indicazioni per il pagamento. Il laboratorio costa 10 euro a bambino.



In caso di pioggia il laboratorio sarà spostato.